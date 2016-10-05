Сюжет рассказывает о Юри Кацуки, на которого возложены большие надежды Японии, однако он терпит тяжёлое поражение на финале Гран-при по фигурному катанию. Вернувшись домой на Кюсю после пятилетнего отсутствия, Юри испытывает смешанные чувства и не может решить, продолжать ли ему заниматься фигурным катанием. Он укрывается от всех в семейном оракуле Кацуки-онсэне, где помогает с работой. Вскоре к нему неожиданно приходит знаменитый фигурист Виктор Никифоров, а затем и Юрий Плисецкий. Эти трое решают участвовать в новом Гран-при.