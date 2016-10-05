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Постер сериала Юри на льду!!!
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Киноафиша Сериалы Юри на льду!!!

Юри на льду!!! (2016 - 2016)

Yuri!!! on Ice 18+
Год выпуска 2016
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал TV Asahi
Продолжительность сериала 5 часов 0 минут

О чем сериал

Сюжет рассказывает о Юри Кацуки, на которого возложены большие надежды Японии, однако он терпит тяжёлое поражение на финале Гран-при по фигурному катанию. Вернувшись домой на Кюсю после пятилетнего отсутствия, Юри испытывает смешанные чувства и не может решить, продолжать ли ему заниматься фигурным катанием. Он укрывается от всех в семейном оракуле Кацуки-онсэне, где помогает с работой. Вскоре к нему неожиданно приходит знаменитый фигурист Виктор Никифоров, а затем и Юрий Плисецкий. Эти трое решают участвовать в новом Гран-при.

В ролях
В ролях
Хироки Ясумото
Tomoaki Maeno
Ёсимаса Хосоя
Ёсимаса Хосоя
Кэнсё Оно
Ютаро Хондзё
Дзюнъити Сувабэ
Дзюнъити Сувабэ
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8.2 IMDb
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Сезоны
Юри на льду!!! - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 12 эпизодов
 
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