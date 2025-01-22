«Опасные числа»: Рецензия Киноафиши

Эдвард Брукс — тот еще орешек. Попытки завязать дружескую беседу со стороны товарища по гребле он сразу гасит, а от влюбленной девочки, которая даже в свой день рождения готовит ему обед, спешит сбежать. Главное — скорее дотянуть до ночи, когда вокруг не останется людей и можно будет спокойно утонуть в числах, не отвлекаясь на социальные взаимодействия.

Гений математики, аспирант Кембриджского университета, будущее науки. Видимо, способность к вычислениям идет об руку с разными формами девиации, потому что Эдвард каждый день исполняет главную роль в «Играх разума». Он, как ​​и Джон Нэш, замкнутый человек, находящийся на пороге открытия, достойного нобелевки. А теперь, гуманитарии, следите за руками. Природа, по его мнению, запрограммирована на простые числа — те, что делятся только на 1 и на себя. Семечек в яблоке обычно пять, лепестков на цветах статистически по 5 или 13. Человечество же, напротив, терпеть не может простые числа: минут в часе 60, часов в сутках 24. В этом несоответствии Эд видит причину всех наших бед. По его мнению, если разгадать формулу натуральных чисел, то человечество сможет приблизиться к истокам.

Но вот в чем загвоздка: из-за отсутствия теоремы образования натуральных чисел все важные данные — от банковских систем до баз секретных организаций — зашифрованы именно ими. Взломать их без безумного количества времени и супермощных вычислительных машин невозможно. Теперь представим, что Эдвард доказывает свою теорию. Он сможет разрушить технологический мир, каким мы его знали, превратившись в инопланетянина из «Задачи трех тел», размещающего за секунду на всех экранах мира надпись You Are Bugs.

К интересной задумке создатели выбирают тяжкий путь. Первый эпизод создан для людей с математическим образованием, закидывая нас бесконечными числами. Хотя уже со следующей серии начинаются приключения в духе Бонда и игр Uncharted. Пилот перегружен, и его идеи выигрышнее смотрелись бы с более мягким введением в тему. Стоило бы разделить важную информацию на несколько серий и разбавить ее экшеном.

Имея довольно скучный визуальный ряд (дорогой Apple TV+ предпочитает делать ставку на локации, перемещая героев из Англии в Ирак и Францию) и довольно тяжелый для понимания сюжет (по крайней мере в первом эпизоде), сериалу не хватает цепляющей динамики. Проблему могли бы решить яркие герои, но и они вторят блеклости повествования.

Эдвард, которого играет Лео Вудалл, звезда «Белого лотоса» и «Одного дня», погряз в ролях не самых приятных парней. «Опасные числа» не нарушают этот паттерн: его социопатичный персонаж вызывает скорее раздражение, чем сопереживание. Быть может, ситуацию спасет его напарница, агент АНБ Тайла? Куинтесса Суинделл воплощает мечту многих актрис — стать героиней, которая не является объектом романтических воздыханий. Она — герой-спаситель, готовый принимать жизненно важные решения и идти на конфронтации. Однако прошлое Тайлы превращает ее в довольно неприятного персонажа, к которому также сложно эмоционально подключиться.

Но в «Опасных числах» есть крепкая базовая идея, из-за наличия которой сериал сложно ругать, несмотря на все недостатки. В первой серии профессор напоминает выпускникам, что именно в Кембридже Ньютон начал математическую революцию, а Дарвин — биологическую. На что Эдвард язвительно замечает: «А Оппенгеймер нашел способ всё это к чертям взорвать». По сюжету мир стоит перед грандиозным открытием, способным уничтожить привычную реальность. Это больше роднит математика Эдварда с физиком-ядерщиком Робертом Оппенгеймером, чем с другим математиком Джоном Нэшем. Пытаясь лучше узнать природу вещей и занимаясь любимым делом, гений становится мишенью для кровожадной власти, превращающей добрые намерения талантливых людей в новое оружия для их уничтожения.