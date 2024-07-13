«Покажи мне Луну»: Рецензия Киноафиши

Хитрую и беспринципную пиарщицу Келли в исполнении Скарлетт Йоханссон вербует правительственный агент на работу в НАСА. В конце 60-х космическая программа потеряла поддержку общественности и финансирование Вашингтона, а телевидение полностью переключилось на Вьетнамскую войну. Только сногсшибательная блондинка прямиком из фильмов Хичкока способна продать американцам готовящуюся высадку на Луну.

Приехав во Флориду, Келли останавливается перекусить в местной закусочной, где встречает Коула. Между парой происходит одна из самых нелепых сцен в романтическом кино: Келли умиляется комплименту незнакомца о своей «горячности», хотя тот имеет в виду загоревшийся блокнот в ее руках. Потушив пламя, Коул уходит, но быстро возвращается, чтобы сказать Келли, как она прекрасна. Когда же наступает первый день в НАСА, Келли узнает, что Коул руководит программой «Аполлон-11», а Коул узнает в Келли «ту самую акулу из Манхэттена», приехавшую, чтобы мешать его серьезной работе. Вместо того, чтобы злиться на отсутствие поддержки руководства, Коул обвиняет Келли во всех грехах, забывая о сказанных накануне комплиментах. При этом девушка даже не успела приступить к разработке рекламной стратегии. «Покажи мне Луну» — в первую очередь любовная история и история эта написана самым глупейшим образом из возможных.

До запуска корабля еще больше полугода и пока в полиэкранном монтаже Коул руководит его постройкой, Келли продает лица космонавтов для рекламы трусов, часов и хлопьев. По замыслу, герои воплощают в себе две главные идеи, лежащие в основе космической миссии. Для Коула полет на Луну — желание исследовать границы человеческих возможностей, прикоснуться к божественному творению. Для Келли — маркетинговая кампания для победы в холодной войне с СССР. Ее ошеломительные идеи иронизируют над наивностью американского потребителя, но эта, самая занимательная тема борьбы капитализма с коммунизмом, быстро забывается сценаристами, освобождая время для менее занимательных линий.

Покажи мне Луну

«Покажи мне Луну» смешивает романтическую комедию, историческую драму и конспирологию, из чего получается невразумительная мешанина. Лишь ко второму часу начинается сюжет заявленный в трейлере. Келли просят тайно подготовить студийный павильон для фальшивой посадки на Луну, чтобы при неудачи пустить в эфир эти кадры. В первой части фильма сценаристы упускают возможность хорошенько высмеять рекламные ходы, во второй — не могут выжать юмор из хаоса фейковой постановки.

Покажи мне Луну

При этом картина тяготеет именно к комедийной гротескности и если бы между главными героями была химия, а их диалоги лучше прописаны, то «Покажи мне луну» стал бы крепким ромкомом. На деле же время шуток и сладкой романтики тратится на травмы: создатели эксплуатируют трагедию первого Аполлона, заставляя Татума мускулистыми руками высаживать цветы у мемориала космонавтов. Келли же они дарят трагическую предысторию о неспокойном детстве. Тяжеловесные прогулки по их прошлому выполнены очень поверхностно и никак не соотносятся с карикатурностью остальных событий, что вызывает сильнейший диссонанс. Хронометраж растягивается на два с лишним часа, лишая происходящее и намека на саспенс.

Покажи мне Луну