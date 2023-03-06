«Почка»: Рецензия Киноафиши

В январе 2022 года, когда еще ничего не предвещало произошедшего немного позднее, по малым российским экранам в ярко-красном костюме с кровавыми губами прошлась беспринципная, но великолепная Любовь Аксенова в сериале «Почка». Первый сезон проекта стал хитом стриминга Kion, получив положительные отзывы зрителей и критиков. «Почку» номинировали на премии «Золотой орел» и «Сделано в России». Сериал ждал большой успех и, разумеется, продолжение.

Авторы идеи проекта, сценаристы Елизавета Тихонова и Мария Шульгина (которая выступила еще и режиссером), снова взялись за работу над этой историей, придумали, чему еще можно научить их героиню, и стали снимать. К слову, сценарий первого сезона родился, когда авторы узнали от их общей знакомой из Германии о ее муже, который срочно нуждался в трансплантации почки, но не мог найти донора даже за деньги. Героиню Аксеновой во многом списали с Тихоновой, которая подарила Наташе Кустовой некоторые свои черты. Шоураннер проекта тоже росла в многодетной семье и руководствовалась принципом: нужно брать, иначе это возьмут другие. Но первый сезон закончился — Кустова получила заветную почку, и теперь зрители хотят знать, что с ней случилось дальше.

А произошло следующее. В Хорватии Наташе успешно сделали операцию, однако ее донор — мама Миши, бывшего соседа по диализу, — скончалась. Перед смертью она взяла слово с Наташи, что та найдет почку для ее сына. Однако эгоистичная девушка не слишком расстраивается из-за такого исхода операции и не спешит на помощь товарищу по несчастью. Тем не менее, несмотря на то что новый орган работает отлично, он навязчиво напоминает о Мише ( Григорий Чабан ). И теперь Наташу мучают эротические видения с его участием. Влечение к нему настолько непреодолимое, что Кустова, на которую, ко всем бедам, в Москве повесили уголовное дело, все равно возвращается из Хорватии в Россию. Однако спасти музыканта не так-то и просто. Он злится на Наталью из-за смерти матери, степенно ждет своей очереди за донорской почкой и к тому же женат. Пациент 71-й в листе ожидания на пересадку, так что героиня решается на новую авантюру: найти и прооперировать остальных 70 человек, чтобы очередь Михаила подошла скорее.

Почка

Главный вопрос, которым должен задаваться зритель второй «Почки»: сможет ли героиня научиться по-настоящему любить? Но, к сожалению, на деле все, что хотят знать поклонники первого сезона, — что сделали с серьезным, смелым и остроумным проектом? В начальных эпизодах комические ситуации подсвечивали проблемы российской системы здравоохранения, нечеловеческих законов, взяточничества, коррупции, злого рока. Теперь остался только фарс, но игривое содержание при этом вовсе не веселит.

Героиня Аксеновой из 2022 года не вписывалась в привычные женские архетипы (что радует). Наташа напоминала женскую версию Данилы Козловского в первом « Духlessе ». На ее хрупких плечах держался весь проект, и за ее духовной трансформацией было невероятно интересно наблюдать. Но так же, как это было с «Духlessом», продолжение сильно упростило героиню и общий посыл проекта. Теперь она стала заложницей затертых до дыр общих мест — вроде тех, что женщина всегда все делает только ради любви. В то же самое время путь, который прошла Кустова, попросту смыли в унитаз. Мы снова вернулись в точку отсчета, когда она использует людей для своих целей, не скорбит из-за отчасти по ее вине погибших людей, вновь готова подло поступать с теми, кто находится в той же беде, в которой не так давно была и она.

Почка

С новым имиджем актрисе — отныне платиновой блондинке с короткой стрижкой — перестаешь верить. Она плохо имитирует дефекты речи во время состояния алкогольного опьянения и неубедительно изображает сексуальную зависимость от героя Чабана, отправляя его в одноместную палату и соблазняя ящиком клубники. В «Почке», конечно, звучат актуальные вопросы эгоизма и альтруизма, но куда-то на дальний план отходит мысль о строгих и несправедливых законах в области трансплантации органов. Второй сезон с менее серьезной интонацией, увы, выглядит таким же инородным, как чужой орган, пересаженный в тело человека. И Аксенова, которая сменит кроваво-красный гардероб на белый, нисколько этот проект не очистит.