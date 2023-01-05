«Галопом по Копенгагену»: Рецензия Киноафиши

Главную героиню по имени Миу, обладающую необычными способностями, плохие люди всю жизнь использовали для исполнения своих желаний. Но теперь девушка готова отомстить всем, кто ее обидел, и никто не сможет ей помешать.

Премьера нового сериала знаменитого датского режиссера Николаса Виндинга Рефна («Неоновый демон», «Драйв», «Только Бог простит») «Галопом по Копенгагену» состоялась на Венецианском кинофестивале 2022 года, а сегодня шоу вышло на Netflix.

Главные роли в сериале сыграли Анжела Бундалович («Дождь»), Ли И Чжан, Златко Бурич («Треугольник печали») и Лола Корфиксен, дочь Рефна. Сам режиссер тоже появился в одной из сцен. За сценарий к «Галопом по Копенгагену» отвечали сам Рефн, Сара Изабелла Йонссон Ведде и Йоханн Альгрен.

Галопом по Копенгагену

«Галопом по Копенгагену» – неонуарный сериал, сплетающий в себе неоновое фэнтези с триллером и криминальной драмой, для которого у вас должно быть особое настроение. Первые два эпизода довольно спокойные и размеренные, и неподготовленному зрителю они могут показаться чересчур затянутыми, но вот поклонники творчества Рефна смогут вдоволь насладиться классическими приемами режиссера, из-за которых его работы сложно спутать с чужими. Зловещая тишина, чередующаяся с пульсирующей и тревожной электронной музыкой, мерцающие красный и синий цвета (реже – розовый и фиолетовый), отражающие чувства героев, глубокие, тяжелые взгляды персонажей, часто заменяющие диалоги, много крови и убийства «за кадром», замедленная съемка, поворот камеры на 360 градусов и, конечно же, симметричные, идеально выстроенные кадры, которые напоминают произведения искусства, да и часто цитируют известные картины (например, «Тайную вечерю» в начале четвертого эпизода), – в новом сериале датского творца все это есть и даже в избытке. В «Галопом по Копенгагену» Рефн буквально топит вас в своем стиле, но это и не плохо – просто нужно уметь наслаждаться красивой картинкой. Важно добавить, что сериал потребует от вас не только полного погружения в порочный преступный мир столицы Дании, но и максимальной концентрации и внимательности к деталям. Если визжащие свиньи, постоянно сменяющие в кадре сутенеров, наркоторговцев, головорезов и богачей, связанных с криминальным бизнесом, – метафора, не требующая объяснения, то над другими аналогиями, отсылающими к прошлому Миу, и ее способностям, придется хорошенько подумать.

Галопом по Копенгагену

Самое интересное в «Галопом по Копенгагену» помимо, безусловно, завораживающей эстетики – это его центральная тема, посвященная эксплуатации женщин и мести за нее. В новой работе Рефна все героини так или иначе не свободны. Миу (Анжела Буданович) находится в рабстве у пожилой Розеллы, которая использует «волшебные» способности девушки для реализации собственных желаний. Также во многих сценах часто присутствуют секс-работницы и женщины, чью дальнейшую судьбу определяют мужчины – забирают у них детей или принимают за них все важные решения, не дав тем и рта раскрыть. Главная героиня же бросает вызов круговороту насилия и эксплуатации, который заполонил собой весь Копенгаген, напоминающий один большой квартал красных фонарей. Миу защищает девушек, пострадавших из-за мужчин, и мстит насильникам и серийному убийце. Помимо хорошо прописанной идеи сестринства (женщины в сериале все-таки помогают друг другу), в «Галопом по Копенгагену» Рефн высмеивает патриархальный уклад жизни, показывая, насколько абсурдным выглядит идея мужского превосходства в сценах, которые происходят в доме одного сверхбогатого блондина.

Галопом по Копенгагену

Сериал цепляет не только своим элегантным метафорическим языком, с помощью которого Рефн рассказывает о жестокости криминального мира, не имеющей границ, но и детально проработанным образом главной героини Миу, у которого есть все шансы стать культовым. На истории девушки, которая одна сплошная тайна, держится вся интрига «Галопом по Копенгагену», поэтому его как минимум хочется посмотреть залпом, чтобы узнать, кто же такая на самом деле эта хрупкая молодая женщина в синем комбинезоне, похожая на 12-летнего мальчишку.

Галопом по Копенгагену

Миу – героиня со сверхспособностями, которые, похоже, безграничны. Из-за множества талантов неизвестного происхождения (умения исцелять людей, просто прикасаясь к ним, воскрешать из мертвых и исполнять желания) мать продала девочку в рабство, и плохие люди постоянно пользовались «чудесами» девушки, называя ее «счастливой монетой». Но в итоге Миу решила избавиться от оков и поквитаться со всеми, кто украл у нее нормальную жизнь. И никто не сможет остановить ее на пути к свободе. Рефн не объясняет, откуда у девушки столь необычный дар, заставляя зрителя на протяжении всего сериала гадать, к какому виду относится Миу – она ведьма, фея или инопланетянка? На последнее режиссер намекает в одной сцене, но аргументов, подтверждающих эту версию, все равно недостаточно, поэтому даже после финала вы останетесь в дураках.

Галопом по Копенгагену

Если происхождение Миу – туманно и необъяснимо, то с ее именем как раз все просто – его Рефн позаимствовал у бренда Miu Miu. Эта отсылка сначала может вызвать недоумение, но в ней нет ничего удивительного, ведь режиссер уже работал с Prada. Еще до пандемии он снялся в весенне-летней рекламной кампании бренда. А в октябре 2022 года Николас представил свой короткометражный фильм «Touch of Crude» на Лионском кинофестивале имени братьев Люмьер. Интересно, что его работа для модного бренда во многом перекликается с сериалом и тоже исследует многогранность женщины. Так что в имени Миу нет ничего загадочного – это лишь дань уважения итальянскому модному дому, с которым Рефн сотрудничает.

Галопом по Копенгагену

«Галопом по Копенгагену» по настроению скорее совпадает с такими работами Рефна, как «Только Бог простит» и «Неоновый демон», а внимательные поклонники наверняка найдут оммажи на эти фильмы – например, в замедленной и эффектной сцене боя Миу с одним из злодеев и каннибализме сестры серийного убийцы. Затянутость сериала, конечно, может вас расстроить, но все самое интересное начинается с третьего эпизода, поэтому советуем вам все же дотерпеть до него, если вы намерены раскрыть все секреты «волшебницы» Миу и дождаться камео Кодзимы в финале. «Галопом по Копенгагену» – фэнтезийный триллер, который воспринимается как шестичасовой перформанс и живет своей жизнью. Смотреть его стоит скорее из-за гипнотической атмосферы, а не из-за сюжета – он вторичен.