Разыгрываем призы к фильму «Поехали!»

15 сентября в прокат выходит фильм «Поехали!».

Что делать, если вас настиг приступ паники прямо в собственной машине? «Главное, сохранять спокойствие», - говорит себе Луиза, как тут тачку вместе с ней угоняет молодой преступник. Так начинается безумное приключение этой странной парочки: той, кого всю жизнь преследуют неудачи, и того, кто всегда находит неприятности на свою голову.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте набор брендированных призов – ланчбокс с подогревом, автомобильную подушку и магнитный держатель.

Победителя определит наш робот 22 сентября.

Победитель:

syroy***@mail.ru