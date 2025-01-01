Разыгрываем призы к фильму «Поехали!»

Меню
Дата окончания викторины: 22 сентября 2022 09:33
Не пропустите в кино новую французскую комедию!

15 сентября в прокат выходит фильм «Поехали!».

Что делать, если вас настиг приступ паники прямо в собственной машине? «Главное, сохранять спокойствие», - говорит себе Луиза, как тут тачку вместе с ней угоняет молодой преступник. Так начинается безумное приключение этой странной парочки: той, кого всю жизнь преследуют неудачи, и того, кто всегда находит неприятности на свою голову.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте набор брендированных призов – ланчбокс с подогревом, автомобильную подушку и магнитный держатель.

Победителя определит наш робот 22 сентября.

Победитель:

syroy***@mail.ru

Викторина окончена
