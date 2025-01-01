Разыгрываем призы к фильму «Поехали!»
Не пропустите в кино новую французскую комедию!
15 сентября в прокат выходит фильм «Поехали!».
Что делать, если вас настиг приступ паники прямо в собственной машине? «Главное, сохранять спокойствие», - говорит себе Луиза, как тут тачку вместе с ней угоняет молодой преступник. Так начинается безумное приключение этой странной парочки: той, кого всю жизнь преследуют неудачи, и того, кто всегда находит неприятности на свою голову.
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте набор брендированных призов – ланчбокс с подогревом, автомобильную подушку и магнитный держатель.
Победителя определит наш робот 22 сентября.
Победитель:
syroy***@mail.ru
Викторина окончена