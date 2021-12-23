В какой усадьбе снимали русский сериал «Красавица и чудовище»?

Действие сериала «Красавица и чудовище» разворачивается в старинной усадьбе Щеколдино. Именно там главная героиня мелодрамы, Алена, основала свою собственную танцевальную школу. Деревня под названием Щеколдино действительно существует, располагается она в Тверской области, однако съемки проходили в совершенно другом месте. Судя по всему, основной съемочной локацией в «Красавице и чудовище» стала подмосковная усадьба Горенки, некогда принадлежавшая семье графа Разумовского. Красивое здание, построенное в стиле классицизма, имеет богатую историю – первые упоминания о нем можно найти еще в документах 16-го века.
Кинематографисты не раз выбирали Горенки для съемок – например, здесь снимали некоторые сцены из сериала «Тайны дворцовых переворотов» Светланы Дружининой.
