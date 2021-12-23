Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой усадьбе снимали русский сериал «Красавица и чудовище»?

В какой усадьбе снимали русский сериал «Красавица и чудовище»?

Елена Королева 23 декабря 2021 Дата обновления: 23 декабря 2021
Наш ответ:

Действие сериала «Красавица и чудовище» разворачивается в старинной усадьбе Щеколдино. Именно там главная героиня мелодрамы, Алена, основала свою собственную танцевальную школу. Деревня под названием Щеколдино действительно существует, располагается она в Тверской области, однако съемки проходили в совершенно другом месте. Судя по всему, основной съемочной локацией в «Красавице и чудовище» стала подмосковная усадьба Горенки, некогда принадлежавшая семье графа Разумовского. Красивое здание, построенное в стиле классицизма, имеет богатую историю – первые упоминания о нем можно найти еще в документах 16-го века.

Кинематографисты не раз выбирали Горенки для съемок – например, здесь снимали некоторые сцены из сериала «Тайны дворцовых переворотов» Светланы Дружининой.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше