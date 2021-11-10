В какой серии «Волчонка» Скотт станет альфой?

Главный герой сериала «Волчонок» Скотт Маккол становится истинным альфой в 12-й серии третьего сезона, которая получила название «Лунный эллипс». Скотта сыграл Тайлер Пози, для которого эта роль стала очень успешной и принесла ему славу. Примечательно, что ранее Пози «проиграл» роль другого оборотня, Джейкоба из «сумеречной саги», актеру Тейлору Лотнеру. Нанесение грима оборотня на Пози занимало до четырех с половиной часов. Сериал «Волчонок» снят по мотивам одноименного фильма «Волчонок» 1985 года.
В России сериал известен под названием «Оборотень».
