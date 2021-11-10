Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии «Волчонка» Скотт станет альфой?

Елена Королева 10 ноября 2021 Дата обновления: 28 ноября 2024
Наш ответ:

Главный герой сериала «Волчонок» Скотт Маккол становится истинным альфой в 12-й серии третьего сезона, которая получила название «Лунный эллипс». Скотта сыграл Тайлер Пози, для которого эта роль стала очень успешной и принесла ему славу. Примечательно, что ранее Пози «проиграл» роль другого оборотня, Джейкоба из «сумеречной саги», актеру Тейлору Лотнеру. Нанесение грима оборотня на Пози занимало до четырех с половиной часов. Сериал «Волчонок» снят по мотивам одноименного фильма «Волчонок» 1985 года.

В России сериал известен под названием «Оборотень».

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Тайлер Пози
Тайлер Пози
Tyler Posey
Холлэнд Роден
Холлэнд Роден
Holland Roden
Дилан О’Брайен
Дилан О’Брайен
Dylan O'Brien
Рассел Малкэй
