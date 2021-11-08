В какой серии «Великолепного века» Сулейман заболевает?

Наш ответ:

На протяжении сериала султан Сулейман Великолепный заболевает дважды. Впервые это происходит в 54-й серии. Болезнь героя развилась на нервной почве – сначала на ближайшего друга султана, визиря Ибрагима, совершили нападение разбойники, затем маленький сын Сулеймана и Хюррем Джихангир тяжело заболел. Все это негативно сказалось на его самочувствии. Во второй раз неизвестная болезнь поразила султана в 117-й серии. Не желая беспокоить своих близких и подданных, Сулейман до последнего скрывал свой недуг. Однако вести о болезни повелителя долетают до Хюррем, приближенные Сулеймана начинают размышлять о том, что будет в случае его смерти. Остро встает вопрос престолонаследия.