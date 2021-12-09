Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии уйдет Фирузе в турецком сериале «Великолепный век»?

В какой серии уйдет Фирузе в турецком сериале «Великолепный век»?

Елена Королева 9 декабря 2021 Дата обновления: 9 декабря 2021
Наш ответ:

В последний раз героиня появилась в 76-й серии (13-й серии 3-го сезона). Несколькими эпизодами ранее Хюррем узнает, что Фирузе принадлежит к династии Сефевидов, издавна враждующих с Османской империей. На это указывает характерная татуировка на шее девушки. В 76-й серии Фирузе покидает дворец, однако в финальной сцене с ее участием становится понятно, что настоящее имя героини – Хюмейра-хатун. Все это время она ловко обманывала окружающих, шпионила в пользу персидского шаха Тахмаспа и, вероятно, совершила бы покушение на Сулеймана, если бы ее не разоблачили.

Роль Фирузе исполнила турецкая модель и актриса Джансу Дере. Среди других ее работ – «Сыла. Возвращение домой» (2006-2008), «Личность» (2018), «Неверный» (2020).

 

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
александр лобанов 22 марта 2025, 18:50
Фирузе вообще не существовала при жизни сулеймана и хюррем это вымышленный персонаж и зачем кинорежиссеры взяли этот персонаж увожаемые кинорежиссеры убидительно просьба прежде чем снимать исторические сериалы вначале изучайте историю которые будете снимать сериалы а надо снимать реальных исторических персонажей которые жили в эпохах времени
22 марта 2025, 18:50 Ответить
Наталия Фирсова 21 августа 2025, 08:47
Это кино! Персонаж добавлен для остроты сюжета. Почитайте историю. Там вообще всё не так, как в сериале было. Успокойтесь и наслаждайтесь прекрасным сериалом.
21 августа 2025, 08:47 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Когда выйдет третий сезон сериала «Хроники Шаннары»? 3 комментария
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше