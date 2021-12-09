В какой серии уйдет Фирузе в турецком сериале «Великолепный век»?

В последний раз героиня появилась в 76-й серии (13-й серии 3-го сезона). Несколькими эпизодами ранее Хюррем узнает, что Фирузе принадлежит к династии Сефевидов, издавна враждующих с Османской империей. На это указывает характерная татуировка на шее девушки. В 76-й серии Фирузе покидает дворец, однако в финальной сцене с ее участием становится понятно, что настоящее имя героини – Хюмейра-хатун. Все это время она ловко обманывала окружающих, шпионила в пользу персидского шаха Тахмаспа и, вероятно, совершила бы покушение на Сулеймана, если бы ее не разоблачили.
Роль Фирузе исполнила турецкая модель и актриса Джансу Дере. Среди других ее работ – «Сыла. Возвращение домой» (2006-2008), «Личность» (2018), «Неверный» (2020).
