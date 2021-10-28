Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии убьют Джона Сноу в «Игре престолов»?

Елена Королева 28 октября 2021 Дата обновления: 28 октября 2021
Наш ответ:

Джон Сноу погибает в заключительной, десятой серии пятого сезона сериала «Игра престолов», получившей название «Милосердие матери». На 67-й церемонии вручения премии «Эмми» этот эпизод был выдвинут в номинациях «Лучшая режиссура драматического сериала» и «Лучший сценарий драматического сериала» и победил в обеих.

Комментируя смерть главного героя, шоураннер сериала Дэниел Уайсс сказал, что чувствовал визуальную среду, которая не давала ему свободу оставить судьбу Джона открытой: «В книге можно представить какую-то двусмысленность. В шоу, каждый видит это таким, какое оно есть...»

