В какой серии убьют Джона Сноу в «Игре престолов»?

Джон Сноу погибает в заключительной, десятой серии пятого сезона сериала «Игра престолов», получившей название «Милосердие матери». На 67-й церемонии вручения премии «Эмми» этот эпизод был выдвинут в номинациях «Лучшая режиссура драматического сериала» и «Лучший сценарий драматического сериала» и победил в обеих.
Комментируя смерть главного героя, шоураннер сериала Дэниел Уайсс сказал, что чувствовал визуальную среду, которая не давала ему свободу оставить судьбу Джона открытой: «В книге можно представить какую-то двусмысленность. В шоу, каждый видит это таким, какое оно есть...»
