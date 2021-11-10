В какой серии «Тюдоров» появится Анна Болейн?

Впервые персонаж Анны Болейн сериала «Тюдоры» появляется в первой серии первого сезона, а в общей сложности героиню можно увидеть в 21 серии. Роль Анны Болейн сыграла Натали Дормер. Актриса ради роли перекрасила свои волосы в темный цвет и лишь после этого узнала, что создатели хотят видеть ее в кадре блондинкой. Реальная Анна Болейн была брюнеткой и Натали удалось отговорить продюсеров от повторного окрашивания.
За свою работу в сериале Дормер удостоилась не только хвалебных отзывов от критиков, но и двух номинаций на премию Gemini Awards в категории «Лучшее исполнение драматической роли» в 2008 и 2009 годах.
