Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии «Тюдоров» казнят Анну Болейн?

В какой серии «Тюдоров» казнят Анну Болейн?

Елена Королева 10 ноября 2021 Дата обновления: 10 ноября 2021
Наш ответ:

Анну Болейн казнят в заключительном, десятом эпизоде второго сезона сериала «Тюдоры», который получил название «Судьба и богатство». Примечательно, что в сериале содержится большое количество исторических вольностей, в том числе касающихся и Анны Болейн. Анна, по сюжету сериала, была любовницей Томаса Уайетта, хотя действительности известен только один роман Анны Болейн – с лордом Генри Перси, сыном герцога Нортумберленда. В сериале Анна Болейн служит королеве Екатерине при английском дворе, но на самом деле она была при Марии, младшей сестре Генриха, когда та была королевой Франции. Кроме того, при просмотре сериала может показаться, что Генрих VIII и Анна Болейн были ровесниками, хотя в действительности он был старше Анны на 16 лет.

Роль Анны Болейн сыграла Натали Дормер.

 

