В какой серии сериала «Универ» ТНТ появилась Вика?

Вика, которую сыграла Александра Негина, появлялась в первых сезонах сериала «Универ». Это подруга Аллы, которая питала романтические чувства к Кузе. В итоге она уехала на три года во Францию на стажировку. Еще одна Вика, но фигурирующая уже в сериале «Универ. Новая общага», – это одна из двойняшек с фамилией Бобр, приехавших из Нижнего Новгорода и заселяющихся в общежитие в 227 серии (27-я серия третьего сезона). Вика – студентка экономического факультета. Она спокойная и рассудительная, но временами бывает эмоциональна.
Вику Бобр сыграла актриса Юлия Франц.
