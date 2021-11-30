Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии сериала «Универ» ТНТ появилась Вика?

Елена Королева 30 ноября 2021 Дата обновления: 30 ноября 2021
Наш ответ:

Вика, которую сыграла Александра Негина, появлялась в первых сезонах сериала «Универ». Это подруга Аллы, которая питала романтические чувства к Кузе. В итоге она уехала на три года во Францию на стажировку. Еще одна Вика, но фигурирующая уже в сериале «Универ. Новая общага», – это одна из двойняшек с фамилией Бобр, приехавших из Нижнего Новгорода и заселяющихся в общежитие в 227 серии (27-я серия третьего сезона). Вика – студентка экономического факультета. Она спокойная и рассудительная, но временами бывает эмоциональна.

Вику Бобр сыграла актриса Юлия Франц.

 

Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
