В какой серии сериала «Универ» ТНТ Антон изменил Кристине?

Измена Антона (Стас Ярушин) Кристине (Настя Самбурская) произошла в 126-й серии сериала «Универ. Новая общага» (26-я серия второго сезона, или седьмого сезона, если учитывать сериал «Универ»). Антон изменил Кристине с Юлей Семакиной (Анастасия Иванова) в отместку за то, что Кристина беспочвенно обвинила любимого в приставаниях к Семакиной (Семакина сама спровоцировала щекотливую ситуацию, а потом подставила Антона).
В дальнейшим эта измена приведет ко множеству плачевных последствий для всех участников этого любовного треугольника.
Авторизация по e-mail