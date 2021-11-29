В какой серии «Постучись в мою дверь» поцелуются Эда и Серкан?

Наш ответ:

Поцелуй Серкана и Эды зрители увидели в 12-й серии. Именно в этом эпизоде Серкан, справившись со своей гордостью, признался Эде в любви. Вслед за этим герои поцеловались на фоне бирюзового моря и неба в прозрачной дымке. Кстати, исполнители главных ролей в сериале «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел и Керем Бюрсин начали встречаться и в реальной жизни. Поклонники шоу давно уже подозревали, что экранная химия между Серканом и Эдой – не что иное, как отражение реальных чувств, вспыхнувших между актерами.