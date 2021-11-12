В какой серии «Папиных дочек» Даша и Веник поженятся?

Наш ответ:

Свадьба Даши и Веника состоялась в 270-й серии (20-я серия 13-го сезона) «Папиных дочек» – спустя ровно сезон после того, как Веник сделал Даше предложение. Хотя и после замужества все, включая мужа, называют Дашу Васнецовой, в сериале упоминается, что фамилию она все-таки сменила. После того как Даша и Веник стали парой в сериале, в сети появилось множество слухов о том, что и у актеров начался роман, однако они не соответствовали действительности. Актеры неоднократно говорили, что они близкие друзья, но никаких романтических связей между ними нет.