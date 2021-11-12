В какой серии «Папиных дочек» Даша и Веник поженятся?

Свадьба Даши и Веника состоялась в 270-й серии (20-я серия 13-го сезона) «Папиных дочек» – спустя ровно сезон после того, как Веник сделал Даше предложение. Хотя и после замужества все, включая мужа, называют Дашу Васнецовой, в сериале упоминается, что фамилию она все-таки сменила. После того как Даша и Веник стали парой в сериале, в сети появилось множество слухов о том, что и у актеров начался роман, однако они не соответствовали действительности. Актеры неоднократно говорили, что они близкие друзья, но никаких романтических связей между ними нет.
Роль Веника сыграл актер Филипп Бледный, роль Даши исполнила Анастасия Сиваева.
Авторизация по e-mail