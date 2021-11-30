Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии «Люцифера» Люцифер покажет лицо Хлое?

В какой серии «Люцифера» Люцифер покажет лицо Хлое?

Елена Королева 30 ноября 2021 Дата обновления: 30 ноября 2021
Наш ответ:

Это произошло в 3-м сезоне, 24-й серии, получившей название «Дьявол держит слово». В этом эпизоде Пирс совершает покушение на Люцифера. Зная, что герой особенно уязвим в те моменты, когда рядом с ним находится Хлоя, Пирс заманивает их обоих в ловушку. Когда он открывает огонь, Люцифер своими крыльями заслоняет спутницу от пуль, а затем переносит ее в безопасное место. Затем герой вступает в схватку с Пирсом, во время которой уничтожает противника. Пирс уверен, что после смерти попадет в рай, однако Люцифер разбивает его надежды в прах – в наказание за убийство Шарлотты его ждет вечность в аду. При этом гнев Люцифера отражается на его лице – герой принимает свой истинный облик.

В этот момент его и видит Хлоя.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше