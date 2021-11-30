В какой серии «Люцифера» Люцифер покажет лицо Хлое?

Наш ответ:

Это произошло в 3-м сезоне, 24-й серии, получившей название «Дьявол держит слово». В этом эпизоде Пирс совершает покушение на Люцифера. Зная, что герой особенно уязвим в те моменты, когда рядом с ним находится Хлоя, Пирс заманивает их обоих в ловушку. Когда он открывает огонь, Люцифер своими крыльями заслоняет спутницу от пуль, а затем переносит ее в безопасное место. Затем герой вступает в схватку с Пирсом, во время которой уничтожает противника. Пирс уверен, что после смерти попадет в рай, однако Люцифер разбивает его надежды в прах – в наказание за убийство Шарлотты его ждет вечность в аду. При этом гнев Люцифера отражается на его лице – герой принимает свой истинный облик.