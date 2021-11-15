В какой серии «Глухаря» появляется Карпов?

Впервые персонаж Стаса Карпова, сыгранный Владиславом Котлярским, появляется в 28-й серии первого сезона «Закон суров, но это закон». Изначально этот персонаж является второстепенным, но постепенно его роль в сериале растет, и он становится одним из главных антагонистов во втором и третьем сезонах. В дальнейшем про Карпова был снят отдельный сериал под названием «Карпов», состоящий из трех сезонов.
Прототипом Карпова является майор милиции Денис Евсюков, который 27 апреля 2009 года в состоянии алкогольного опьянения убил двоих и ранил семь человек, один из которых впоследствии скончался в больнице.
