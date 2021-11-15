Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии «Глухаря» появляется Карпов?

В какой серии «Глухаря» появляется Карпов?

Елена Королева 15 ноября 2021 Дата обновления: 15 ноября 2021
Наш ответ:

Впервые персонаж Стаса Карпова, сыгранный Владиславом Котлярским, появляется в 28-й серии первого сезона «Закон суров, но это закон». Изначально этот персонаж является второстепенным, но постепенно его роль в сериале растет, и он становится одним из главных антагонистов во втором и третьем сезонах. В дальнейшем про Карпова был снят отдельный сериал под названием «Карпов», состоящий из трех сезонов.

Прототипом Карпова является майор милиции Денис Евсюков, который 27 апреля 2009 года в состоянии алкогольного опьянения убил двоих и ранил семь человек, один из которых впоследствии скончался в больнице.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Владислав Котлярский
Владислав Котлярский
Vladislav Kotlyarsky
Максим Аверин
Максим Аверин
Денис Рожков
Денис Рожков
Denis Rozhkov
Виктория Тарасова
Виктория Тарасова
Viktoriya Tarasova
Владимир Фекленко
Vladimir Feklenko
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше