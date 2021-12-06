В какой серии «Древних» умрет Хейли?

Наш ответ:

Героиня погибла в 5-м сезоне, 6-й серии, получившей название «Что, у, меня, останется» (What, Will, I, Have, Left). Однако вплоть до самого конца сериала Хейли появлялась на экране во флешбэках. По словам продюсера «Древних» Джеффри Либера, смерть девушки нужна была для того, чтобы создать своего рода «точку невозврата». Потеря Хейли должна была отразиться на других персонажах сериала и изменить их. Исполнительница этой роли Фиби Тонкин рассказала в интервью, что ее последняя сцена снималась в час ночи.