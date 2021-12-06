Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии «Древних» умрет Хейли?

В какой серии «Древних» умрет Хейли?

Елена Королева 6 декабря 2021 Дата обновления: 6 декабря 2021
Наш ответ:

Героиня погибла в 5-м сезоне, 6-й серии, получившей название «Что, у, меня, останется» (What, Will, I, Have, Left). Однако вплоть до самого конца сериала Хейли появлялась на экране во флешбэках. По словам продюсера «Древних» Джеффри Либера, смерть девушки нужна была для того, чтобы создать своего рода «точку невозврата». Потеря Хейли должна была отразиться на других персонажах сериала и изменить их. Исполнительница этой роли Фиби Тонкин рассказала в интервью, что ее последняя сцена снималась в час ночи.

Несмотря на то что большинство коллег в этот момент на съемочной площадке отсутствовали, Фиби подготовила для них памятные подарки и напоследок обошла всю студию, чтобы попрощаться с персоналом.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Фиби Тонкин
Фиби Тонкин
Phoebe Tonkin
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше