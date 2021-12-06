В какой серии «Дневников вампира» Елена умрет?

Наш ответ:

Это случается в 6-м сезоне, 22-й серии, получившей название «Мне никогда вас не забыть». В этом эпизоде становится известно, что своим заклинанием Кай связал жизни Елены и Бонни. Отныне Елена будет спать беспробудным сном до тех пор, пока не умрет Бонни. Кай предлагает Деймону выбрать кого-то одного – либо Елену, либо Бонни. Тот убивает Кая, тем самым сохранив жизнь Бонни и обрекая Елену на долгий сон. В видениях Елена прощается со своими близкими – через 70 лет, когда Бонни не станет, она очнется от чар и сможет воссоединиться с друзьями-вампирами.