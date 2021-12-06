В какой серии «Дневников вампира» Бонни вернется?

Первое возвращение Бонни Беннет из мира мертвых произошло в 5-м сезоне, 7-й серии. Этому способствовало то, что Кетсия сделала героиню своего рода якорем между двумя мирами – реальным и сверхъестественным. Впрочем, в реальный мир девушка из династии салемских ведьм вернулась ненадолго – уже в 22-й серии 5-го сезона она вместе с Дэймоном оказалась на другой стороне. Некоторое время оба персонажа оставались запертыми в тюремном мире 1994 года. Однако Бонни удалось найти лазейку в тюремный мир 1903 года.
Затем с помощью камня крови Кетсии у нее получилось зарядиться магическими силами, в 15-й серии 6-го сезона она возвращается в реальный мир.
