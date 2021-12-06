Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии «Дневников вампира» Бонни умрет?

В какой серии «Дневников вампира» Бонни умрет?

Елена Королева 6 декабря 2021 Дата обновления: 6 декабря 2021
Наш ответ:

На протяжении сериала девушка из династии салемских ведьм умирала несколько раз. Впервые это произошло во 2-м сезоне, 18-й серии, когда, согласно плану Дэймона, Бонни должна была перехитрить Клауса и притвориться мертвой. Во второй раз героиня погибла в 22-й серии 4-го сезона, пытаясь спасти другого персонажа – Джереми. На протяжении долгого времени друзья героини не подозревали о ее смерти, думая, что она просто уехала на лето. Лишь Джереми мог поддерживать с ней связь. В третий раз Бонни Беннет на пару с Дэймоном застряла в тюремном мире 1994 года, произошло это в 22-й серии 5-го сезона. Но и тогда ей удалось вернуться в реальный мир.

Вопреки опасениям фанатов, судьба героини в финале сериала сложилась благополучно – она отправилась в путешествие по миру.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Кэт Грэхэм
Кэт Грэхэм
Katerina Graham
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше