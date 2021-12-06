В какой серии «Дневников вампира» Бонни умрет?

Наш ответ:

На протяжении сериала девушка из династии салемских ведьм умирала несколько раз. Впервые это произошло во 2-м сезоне, 18-й серии, когда, согласно плану Дэймона, Бонни должна была перехитрить Клауса и притвориться мертвой. Во второй раз героиня погибла в 22-й серии 4-го сезона, пытаясь спасти другого персонажа – Джереми. На протяжении долгого времени друзья героини не подозревали о ее смерти, думая, что она просто уехала на лето. Лишь Джереми мог поддерживать с ней связь. В третий раз Бонни Беннет на пару с Дэймоном застряла в тюремном мире 1994 года, произошло это в 22-й серии 5-го сезона. Но и тогда ей удалось вернуться в реальный мир.