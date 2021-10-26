Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии «Чукур» появится Барыш Ардуч?

В какой серии «Чукур» появится Барыш Ардуч?

Елена Королева 26 октября 2021 Дата обновления: 26 октября 2021
Наш ответ:

Известный турецкий актер присоединился к касту сериала «Чукур» в 81-й серии. Его персонаж, Арык Бёке Эрденет, является младшим сыном Ольги и Ченгиза Эрденета. После того как Ченгиз отстраняет Чагатая от бизнеса, на его место приходит Арык Бёке. Интересно, что этот персонаж стал первым отрицательным в актерской карьере Барыша Ардуча. Раньше актер, как правило, играл романтических героев, но при этом всегда втайне мечтал о роли «плохиша». Поэтому, когда Барышу предложили сыграть в «Чукуре», он с радостью воспользовался шансом заявить о себе как о разноплановом артисте.

Поклонники – как сериала, так и самого Барыша Ардуча – восприняли это известие с восторгом.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Барыш Ардуч
Барыш Ардуч
Baris Arduç
Арас Булут Ийнемли
Арас Булут Ийнемли
Aras Bulut Iynemli
Айтач Ушун
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше