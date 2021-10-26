В какой серии «Чукур» появится Барыш Ардуч?

Известный турецкий актер присоединился к касту сериала «Чукур» в 81-й серии. Его персонаж, Арык Бёке Эрденет, является младшим сыном Ольги и Ченгиза Эрденета. После того как Ченгиз отстраняет Чагатая от бизнеса, на его место приходит Арык Бёке. Интересно, что этот персонаж стал первым отрицательным в актерской карьере Барыша Ардуча. Раньше актер, как правило, играл романтических героев, но при этом всегда втайне мечтал о роли «плохиша». Поэтому, когда Барышу предложили сыграть в «Чукуре», он с радостью воспользовался шансом заявить о себе как о разноплановом артисте.
Поклонники – как сериала, так и самого Барыша Ардуча – восприняли это известие с восторгом.
Авторизация по e-mail