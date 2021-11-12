В каком лагере снимали сериал «Пищеблок»?

Наш ответ:

Большая часть сцен сериала «Пищеблок» снималась в летнем лагере «Искра», расположенном рядом с деревней Дуденево в Тверской области, неподалеку от места впадения реки Тьма в Волгу. Последняя смена в «Искре» прошла в 2005 году, и с тех пор лагерь постепенно приходил в упадок. На восстановление территории для съемок у команды «Пищеблока» ушло около двух месяцев: по иронии судьбы самого серьезного ремонта потребовало здание пищеблока лагеря.