Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В каком лагере снимали сериал «Пищеблок»?

Елена Королева 12 ноября 2021 Дата обновления: 12 ноября 2021
Наш ответ:

Большая часть сцен сериала «Пищеблок» снималась в летнем лагере «Искра», расположенном рядом с деревней Дуденево в Тверской области, неподалеку от места впадения реки Тьма в Волгу. Последняя смена в «Искре» прошла в 2005 году, и с тех пор лагерь постепенно приходил в упадок. На восстановление территории для съемок у команды «Пищеблока» ушло около двух месяцев: по иронии судьбы самого серьезного ремонта потребовало здание пищеблока лагеря.

Частично съемки также проходили в действующем с 1961 года и по сей день лагере «Чайка», который находится буквально через дорогу от «Искры».

«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
