Сколько выпусков в шоу "Конфетка"?

Наш ответ:

В первом сезоне популярного музыкального шоу «Конфетка» вышло 8 эпизодов, а во втором вышло 10 эпизодов.



Шоу под названием «Конфетка» представит перед зрителями непрофессиональных музыкантов, помогая им превратить их еще не признанные шедевры в настоящие произведения искусства. Новое музыкальное сопровождение, профессиональная запись и участие звездных исполнителей превратят каждую песню в настоящее музыкальное угощение. Ведущими этого проекта стали Гарик Мартиросян и Марина Кравец.



Участники программы — обычные музыканты, мечтающие о выступлениях на большой сцене, но пока еще неизвестные широкой публике. Авторы шоу помогут им преобразить свои творения до неузнаваемости. Каждая композиция получит новое звучание благодаря участию звезд, которые исполнят их в новой аранжировке прямо в студии. В каждом выпуске будут участвовать пять талантливых самородков и пять приглашённых звезд: эксперты оценят их выступления, а зрители в зале выберут победителя, который получит денежный приз.