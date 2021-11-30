Сколько всего сезонов и серий в русском сериале «Бывших не бывает»?

Сериал состоит из 1 сезона (4 серии). Главный герой картины – бывший секретный разведчик Виктор Платонов. В его семье случается несчастье – требуется срочная дорогостоящая операция для сына. Достать огромную сумму денег мужчине неоткуда, на помощь со стороны рассчитывать также не приходится. Шанс на спасение ребенка приходит откуда не ждали: операцию готов оплатить криминальный авторитет, но в обмен на это Виктор должен оказать ему одну услугу…
Главные роли в остросюжетном сериале исполнили звезды российского кино и телевидения – Сергей Горобченко, Ольга Ломоносова, Павел Трубинер. Съемки проекта проходили в Москве в 2013 году, на экраны он вышел в 2014-м.
