Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько всего серий в сериале «Участок №13»?

Сколько всего серий в сериале «Участок №13»?

Олег Скрынько 15 апреля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Участок №13» — российский детективный мини-сериал, состоящий из четырех эпизодов. Продолжительность каждого составляет 50 минут. Премьера состоялась в 2024 году.

Действие разворачивается в провинциальном городе Лисьегорск, куда в рамках программы «Участковые России» прибывают работать Анна и Наталья. Анне уготовано место терапевта в участковой поликлинике, тогда как Наталья заступает на должность участковой оперуполномоченной. Обе они оказываются на участке под номером 13. Кроме того, вследствие бюрократической ошибки главные героини заселяются в одну квартиру.

Работать на тринадцатом участке Анне и Наталье оказывается непросто, потому что они то и дело сталкиваются в своей практике со сложными делами. Так, они вместе берутся за расследование смерти Лиды, которая является матерью их знакомой. Изначально девушки не питают друг к другу симпатии, но со временем сближаются в условиях общей работы и совместного быта.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Участок № 13
Участок № 13 детектив
2024, Россия
9.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше