Сколько всего серий в сериале «Участок №13»?

«Участок №13» — российский детективный мини-сериал, состоящий из четырех эпизодов. Продолжительность каждого составляет 50 минут. Премьера состоялась в 2024 году.



Действие разворачивается в провинциальном городе Лисьегорск, куда в рамках программы «Участковые России» прибывают работать Анна и Наталья. Анне уготовано место терапевта в участковой поликлинике, тогда как Наталья заступает на должность участковой оперуполномоченной. Обе они оказываются на участке под номером 13. Кроме того, вследствие бюрократической ошибки главные героини заселяются в одну квартиру.



Работать на тринадцатом участке Анне и Наталье оказывается непросто, потому что они то и дело сталкиваются в своей практике со сложными делами. Так, они вместе берутся за расследование смерти Лиды, которая является матерью их знакомой. Изначально девушки не питают друг к другу симпатии, но со временем сближаются в условиях общей работы и совместного быта.