Сколько всего серий в сериале «Моя прекрасная жизнь»?

Турецкий сериал «Моя прекрасная жизнь» состоит из одного сезона, который насчитывает 22 эпизода. Последний из них вышел в эфир 3 апреля 2024 года. Сезон стартовал 1 ноября 2023 года.



Сериал повествует о великолепной светской львице по имени Шебнем, которая добилась такого социального статуса и преуспевания, начав с низов и пробираясь через тернии к вершине. Ныне она замужем за богатым мужчиной и имеет репутацию респектабельной женщины, а ее жизнь полна роскоши. Однако на самом деле ее положение очень хрупкое из-за того, что могут раскрыться темные секреты из ее прошлого, в том числе криминальные. Пытаясь этого не допустить, Шебнем самостоятельно противостоит сразу нескольким угрозам. Ей строят козни враг из прошлого, экс-возлюбленная ее супруга, свекровь, а также импозантный работник полиции Месут. Однако непоколебимая и закаленная главная героиня не привыкла сдавать и готова бороться до конца.