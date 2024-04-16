Меню
Сколько всего серий в сериале «Моя прекрасная жизнь»?

Сколько всего серий в сериале «Моя прекрасная жизнь»?

Олег Скрынько 16 апреля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Турецкий сериал «Моя прекрасная жизнь» состоит из одного сезона, который насчитывает 22 эпизода. Последний из них вышел в эфир 3 апреля 2024 года. Сезон стартовал 1 ноября 2023 года.

Сериал повествует о великолепной светской львице по имени Шебнем, которая добилась такого социального статуса и преуспевания, начав с низов и пробираясь через тернии к вершине. Ныне она замужем за богатым мужчиной и имеет репутацию респектабельной женщины, а ее жизнь полна роскоши. Однако на самом деле ее положение очень хрупкое из-за того, что могут раскрыться темные секреты из ее прошлого, в том числе криминальные. Пытаясь этого не допустить, Шебнем самостоятельно противостоит сразу нескольким угрозам. Ей строят козни враг из прошлого, экс-возлюбленная ее супруга, свекровь, а также импозантный работник полиции Месут. Однако непоколебимая и закаленная главная героиня не привыкла сдавать и готова бороться до конца.

Моя прекрасная жизнь
Моя прекрасная жизнь драма
2023, Турция
0.0
