Сколько всего серий в сериале "Ленинград 46"?

21 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Популярный криминальный сериал «Ленинград 46» включает в себя 32 серии. Премьера состоялась 23 марта 2015 года на телеканале НТВ, в то время как последний эпизод вышел на телеэкраны 16 апреля 2015 года.

Сериал «Ленинград 46» стал настоящей находкой для поклонников криминальных детективов. Он переносит зрителей в послевоенный Ленинград 1946 года — эпоху, когда город всё ещё зализывал раны блокады, а на улицах царили хаос и преступность. В центре сюжета – бывший учитель литературы Данилов, оказавшийся в плену во время войны. Это пятно на его репутации лишило его возможности вернуться к любимой работе в освобождённом Ленинграде. К тому же, его семья переехала к состоятельному чиновнику. Вынужденный искать новые пути, честный и порядочный Данилов вынужден окунуться в преступный мир, который в 1946 году процветал в городе.

