Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько всего серий и сезонов в сериале «Кларисса»?

Сколько всего серий и сезонов в сериале «Кларисса»?

Елена Королева 28 октября 2021 Дата обновления: 28 октября 2021
Наш ответ:

В настоящее время сериал о Клариссе Старлинг состоит из одного сезона, который включает в себя 13 серий. Проект вышел на экраны спустя ровно 30 лет после премьеры культового триллера «Молчание ягнят». Главную роль в нем исполнила Ребекка Бридс, знакомая зрителям по сериалам «Большая волна» и «Милые обманщицы». Шоу транслировалось с января по июнь 2021 года на американском канале CBS. После выхода первого сезона «Клариссы» появилась информация о продолжении – уже не на CBS, а на стриминговом сервисе Paramount+. Однако съемки второго сезона по-прежнему под большим вопросом, поскольку CBS и Paramount+ не могут прийти к согласию по поводу условий и стоимости сделки.

Если обе стороны не договорятся, проект будет закрыт.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Ребекка Бридс
Ребекка Бридс
Rebecca Breeds
Майкл Кудлиц
Майкл Кудлиц
Michael Cudlitz
Лукка Де Оливейра
Лукка Де Оливейра
Lucca De Oliveira
Ник Сэндоу
Nick Sandow
Дэвин Э. Тайлер
Devyn Tyler
