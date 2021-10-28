Сколько всего серий и сезонов в сериале «Кларисса»?

Наш ответ:

В настоящее время сериал о Клариссе Старлинг состоит из одного сезона, который включает в себя 13 серий. Проект вышел на экраны спустя ровно 30 лет после премьеры культового триллера «Молчание ягнят». Главную роль в нем исполнила Ребекка Бридс, знакомая зрителям по сериалам «Большая волна» и «Милые обманщицы». Шоу транслировалось с января по июнь 2021 года на американском канале CBS. После выхода первого сезона «Клариссы» появилась информация о продолжении – уже не на CBS, а на стриминговом сервисе Paramount+. Однако съемки второго сезона по-прежнему под большим вопросом, поскольку CBS и Paramount+ не могут прийти к согласию по поводу условий и стоимости сделки.