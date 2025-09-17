Сколько сезонов в шоу «Звезды в джунглях»?

«Звезды в джунглях» — российское реалити-шоу, выходящее на телеканале ТНТ.
На данный момент шоу насчитывает два сезона. Дебютный стартовал 22 сентября 2024 года. Второй, получивший подзаголовок «Карибский сезон», начнет выходить 28 сентября 2025 года. Ведущими обоих сезонов выступают Михаил Галустян и Ольга Бузова.
Группа звезд российского шоубизнеса отправляется в джунгли, где им предстоит проходить различные испытания. Конкурсанты набирают очки, за которые затем покупают еду или же за счет заработанного пополняют призовой фонд. При это участники лишены благ цивилизации. Действие первого сезона разворачивается в Колумбии, тогда как локацией второго сезона стала Доминикана.
