Сколько сезонов в сериале "Ведьмак"?

Наш ответ:

«Ведьмак» - адаптация одноименной видеоигры, ставшей культовой классикой. На данный момент были выпущены три сезона, тогда как четвертый находится в производстве. Предполагается, что затем также будет выпущен пятый сезон, который, возможно, и станет финальным.



Ведьмак Геральт — мутант и охотник на монстров — верхом на верной Плотве колесит по Континенту. За звонкую монету он избавит вас от любой нечисти: будь то болотное чудище, коварный оборотень или заколдованная принцесса. Тем временем в глухой деревне юная Йеннифэр, обделённая красотой, но наделённая даром магии, попадает в ученицы к могущественной чародейке. А наследница Цинтры, принцесса Цири, вынуждена спасаться бегством, когда её королевство падает под натиском Нильфгаарда. Судьбы этих троих переплетутся самым непредсказуемым образом, но до развязки путь будет долгим и полным испытаний.