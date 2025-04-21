Меню
Сколько сезонов в сериале "Крестный отец Гарлема"?

Олег Скрынько 21 апреля 2025 Дата обновления: 21 апреля 2025
Наш ответ:

«Крестный отец Гарлема» - криминальная драма, которая стартовала в 2019 году. Прямо сейчас на экраны выходит четвертый сезон сериала. Пока не ясно, получит ли шоу продолжение.

Напомним вам сюжет этого увлекательного сериала, успевшего стать современной классикой жанра. В начале 1960-х годов Бампи Джонсон, легендарный криминальный авторитет Гарлема, выходит на свободу после десяти лет заключения. Вернувшись в родной район, он обнаруживает, что улицы, которыми он когда-то управлял, теперь находятся под контролем итальянской мафии. Их влияние распространилось на торговлю наркотиками, азартные игры и всю теневую экономику Гарлема. Но Бампи не собирается с этим мириться — он намерен вернуть себе прежнюю власть и уважение, восстановить справедливость по своим понятиям и вновь стать хозяином улиц. Начинается ожесточённое противостояние, в котором каждое решение может стать роковым, а старые правила больше не работают.
 

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Крестный отец Гарлема
Крестный отец Гарлема драма, криминал
2019, США
8.0
