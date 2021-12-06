Сколько сезонов и серий в турецком сериале «Великолепный век»?

Меню
Елена Королева 6 декабря 2021 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Турецкий сериал "Великолепный век" состоит из 4 сезонов, общее количество серий составляет 139. Этот исторический драматический сериал рассказывает о жизни и правлении султана Сулеймана I, также известного как Султан Сулейман Великолепный, в Османской империи в XVI веке. 

Сколько серий в первом сезоне "Великолепного века"?

Первый сезон включает 24 серии, где зритель знакомится с главными персонажами и развитием сюжета. Второй сезон состоит из 39 серий, который охватывает более широкий период жизни Сулеймана и его влияния на политическую и культурную карту Османской империи. Третий сезон, самый длинный, состоит из 40 серий и подробно освещает события, связанные с интригами на дворе, борьбой за власть и любовными историями. Четвертый сезон включает в себя 36 серий и завершает историю, показывая заключительные события в жизни Сулеймана и его наследия.

Где показывали "Великолепный век"?

Премьерные показы проходили с 2011 по 2014 год на турецких каналах Show TV (1-й сезон) и Star TV (2-4-й сезоны). В России сериал был показан на телеканале «Домашний».

"Великолепный век" стал одним из самых популярных турецких сериалов, завоевавших огромную аудиторию по всему миру благодаря своему захватывающему сюжету, великолепным костюмам и декорациям, а также выдающейся актёрской игре.
 

Содержание сериала вызывало открытые протесты у турецких исламистов и националистов: по их мнению, оно порочит честь султана, некоторых исторических личностей и выставляет турецкую культуру и историю не в лучшем свете.

 

