Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько сезонов и серий в сериале «Кей Си под прикрытием»?

Елена Королева 3 декабря 2021 Дата обновления: 3 декабря 2021
Наш ответ:

Американский сериал с Зендаей в главной роли состоит из 3 сезонов (75 серий). В центре сюжета – история 16-летней девушки по имени Кейси Купер. В один необыкновенный день девушка узнает, что ее родители на самом деле являются шпионами. Более того, они хотят, чтобы дочь продолжила династию и научилась работать под прикрытием. Теперь Кейси живет как будто в двух мирах: в одном из них она обычная старшеклассница, в другом – дерзкая шпионка… Коллегами Зендаи по шоу стали Кадим Хардисон, Тэмми Таунсенд, Вероника Данн.

Сериал «Кей Си под прикрытием» выходил на канале Disney Channel с января 2015 года по февраль 2018 года.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Зендея
Зендея
Zendaya
