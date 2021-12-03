Сколько сезонов и серий в сериале «Кей Си под прикрытием»?

Наш ответ:

Американский сериал с Зендаей в главной роли состоит из 3 сезонов (75 серий). В центре сюжета – история 16-летней девушки по имени Кейси Купер. В один необыкновенный день девушка узнает, что ее родители на самом деле являются шпионами. Более того, они хотят, чтобы дочь продолжила династию и научилась работать под прикрытием. Теперь Кейси живет как будто в двух мирах: в одном из них она обычная старшеклассница, в другом – дерзкая шпионка… Коллегами Зендаи по шоу стали Кадим Хардисон, Тэмми Таунсенд, Вероника Данн.