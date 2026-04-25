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Сколько серий всего в дораме «Дневник психопата»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 25 апреля 2026 Дата обновления ответа: 25 апреля 2026

В дораме «Дневник психопата» (Psychopath Diary) — 16 серий, каждая длится примерно 60–65 минут. Сериал вышел на южнокорейском канале tvN и шёл с 20 ноября 2019 года по 9 января 2020 года. Продолжения нет и не ожидается — история полностью завершена.

По продолжительности: на все 16 серий уйдёт примерно 17–18 часов. Можно спокойно уложиться в неделю, если смотреть по 2–3 серии в день.

Если вы где-то в середине и сомневаетесь, стоит ли продолжать — большинство зрителей отмечают, что сериал держит интерес до конца, хотя ближе к финалу криминальная линия несколько затягивается. Зато финальные серии компенсируют это развязкой.

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Дневник психопата
Дневник психопата комедия, криминал, триллер, дорама
2019, Южная Корея
7.0
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