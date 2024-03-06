Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий во 2 сезоне сериала "Против всех"?

Сколько серий во 2 сезоне сериала "Против всех"?

Олег Скрынько 6 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Во втором сезоне сериала “Против всех” (2023) вышло 13 серий по 24 минуты.

Во 2 сезоне сериала "Против всех" принципиальный владелец дома, Захар Занозин, продолжает свою борьбу с нерадивыми застройщиками. В отличие от первого сезона, родные Захара теперь полностью поддерживают его в этой войне, переходя на его сторону и разделяя его идеалы. На фоне этой семейной поддержки, Захар сталкивается с новыми вызовами со стороны системы.

В сериале появляются новые силы, представленные сумасбродной и требовательной бизнес-вумен Барбарой. Ее цели и идеалы значительно отличаются от принципов Занозиных, и она стремится реализовать проект элитного жилого комплекса любой ценой. Это создает дополнительное напряжение в уже сложившейся ситуации.

Чтобы привлечь внимание к беспределу и недобросовестным застройщикам, Захар решает обратиться на телевидение и рассказать о своем опыте на известном телешоу. Таким образом, сюжет второго сезона сериала развивается вокруг углубления конфликта между Занозинами и застройщиками, а также новыми динамиками внутри семьи и борьбой за справедливость в жилищной сфере.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Против всех
Против всех комедия
2023, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат
Рыбников называл ее «дубиной», а она увела оператора из семьи: ради чего учительница из «Весны на Заречной улице» бросила кино
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше