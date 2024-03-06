Сколько серий во 2 сезоне сериала "Против всех"?

Наш ответ:

Во втором сезоне сериала “Против всех” (2023) вышло 13 серий по 24 минуты.



Во 2 сезоне сериала "Против всех" принципиальный владелец дома, Захар Занозин, продолжает свою борьбу с нерадивыми застройщиками. В отличие от первого сезона, родные Захара теперь полностью поддерживают его в этой войне, переходя на его сторону и разделяя его идеалы. На фоне этой семейной поддержки, Захар сталкивается с новыми вызовами со стороны системы.



В сериале появляются новые силы, представленные сумасбродной и требовательной бизнес-вумен Барбарой. Ее цели и идеалы значительно отличаются от принципов Занозиных, и она стремится реализовать проект элитного жилого комплекса любой ценой. Это создает дополнительное напряжение в уже сложившейся ситуации.



Чтобы привлечь внимание к беспределу и недобросовестным застройщикам, Захар решает обратиться на телевидение и рассказать о своем опыте на известном телешоу. Таким образом, сюжет второго сезона сериала развивается вокруг углубления конфликта между Занозинами и застройщиками, а также новыми динамиками внутри семьи и борьбой за справедливость в жилищной сфере.