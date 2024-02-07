Сколько серий во 2-ом сезоне сериала "Сергий против нечисти"?

Наш ответ:

Во свтором сезоне сериала "Сергий против нечети", как и двух других, 3 эпизода. Каждая серия длится 15 минут.

Во втором сезоне сериала "Сергий против нечисти" действие происходит в современной Москве, где охотник за нечистой силой Сергий теперь сотрудничает с следовательницей Катей и отважной героиней Тетушкой. Их противниками выступают злодеи из древних славянских легенд и русского фольклора. Борцам с мистическим злом придется столкнуться непосредственно с Горынычем, бороться с агрессивной бандой домовых и противостоять инфернальному чудовищу Вию. Их задачу усложняет бывший напарник Кати – Кракин, который стремится отомстить за свое понижение до участкового, но не осознает, с кем он имеет дело и во что ввязывается.