Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Все ОК"?

Сколько серий в сериале "Все ОК"?

Олег Скрынько 23 апреля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

В первом сезоне сериала «Все ОК» 13 серий. Финал сезона состоится 24 апреля на стриминговой платформе Wink.

Главный герой — Илья, работающий гидом-переводчиком в Санкт-Петербурге. Он всегда предпочитал скрывать свои чувства за цитатами и остротами, открываясь лишь перед вымышленными персонажами из музейного мира. Но все меняется, когда он вынужден взять на себя заботу о своих младших сестрах после смерти матери. Теперь этому интроверту, привыкшему к одинокой жизни, предстоит пересмотреть свои отношения с окружающим миром, вспомнить детские обиды, влюбиться и, наконец, стать взрослым.

Режиссером шоу выступил Андрей Элинсон, ранее работавший над хитовыми сериалами «Ивановы-Ивановы», «Две девицы на мели» и «Стас», тогда как главную роль исполнил Федор Федотов из новогоднего блокбастера «Серебряные коньки».

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Андрей Элинсон
Andrei Elinson
Федор Федотов
Федор Федотов

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Все ОК
Все ОК драма, комедия
2024, Россия
0.0
Стас
Стас комедия
2022, Россия
0.0
Две девицы на мели
Две девицы на мели комедия
2019, Россия
0.0
Ивановы-Ивановы
Ивановы-Ивановы комедия, семейный
2017, Россия
0.0
