Сколько серий в сериале "Все ОК"?

Наш ответ:

В первом сезоне сериала «Все ОК» 13 серий. Финал сезона состоится 24 апреля на стриминговой платформе Wink.



Главный герой — Илья, работающий гидом-переводчиком в Санкт-Петербурге. Он всегда предпочитал скрывать свои чувства за цитатами и остротами, открываясь лишь перед вымышленными персонажами из музейного мира. Но все меняется, когда он вынужден взять на себя заботу о своих младших сестрах после смерти матери. Теперь этому интроверту, привыкшему к одинокой жизни, предстоит пересмотреть свои отношения с окружающим миром, вспомнить детские обиды, влюбиться и, наконец, стать взрослым.



Режиссером шоу выступил Андрей Элинсон, ранее работавший над хитовыми сериалами «Ивановы-Ивановы», «Две девицы на мели» и «Стас», тогда как главную роль исполнил Федор Федотов из новогоднего блокбастера «Серебряные коньки».