Сколько серий в сериале «Тетя Марта»?

Наш ответ:

Комедийный сериал «Тетя Марта» состоит из двух сезонов. В каждый из них входят 17 эпизодов. Таким образом, сейчас шоу насчитывает 34 серии. Хронометраж каждого эпизода составляет 24 минут.



Заглавная героиня «Тети Марты» — восьмилетняя девочка. У нее нет родителей, а единственным родственником является дедушка, который сам нуждается в заботе. Марте грозит попадание в детский дом, чего она совершенно не хочет. Чтобы избежать такой участи, она утаивает правду от своей учительницы, участковой и соседей. Марта нанимает неудачливого актера, чтобы тот изображал ее отца. Также помочь девочке берется ее родственник Марат, но на самом деле до судьбы Марты ему дела нет — он желает заполучить ее московскую квартиру. Во втором сезоне забот у Марты не убавляется. Она продолжает разыскивать маму, ухаживает за дедушкой и Маратом, а также хлопочет о своей сестре-близняшке Юле, уживаясь с ее строгой и бесчувственной опекуншей Верой Павловной.