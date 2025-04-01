Сколько серий в сериале «Штрафник»?

Наш ответ:

«Штрафник» — российско-украинский сериал, в котором сочетаются боевик, детектив, драма и криминал. В России премьера состоялась 27 февраля 2017 года на Первом канале. Первый и единственный сезон включает двенадцать эпизодов. Продолжительность каждого — около 53 минут. Сериал можно посмотреть на таких сервисах, как «Кинопоиск», Okko, «Иви», «24ТВ» и «Кино1ТВ».



По сюжету капитан Игнат Белов возвращается в родные края, закончив службу. В поезде он пересекается с преступником Сычом, которого знает еще с детских лет. В далеком прошлом Сыч и вовлек маленького Игната в воровство на складе тушенки. В итоге Игнат спас Сыча, но в дальнейшем их пути разошлись. Теперь же Сыч снова предлагает Игнату пойти на риск, но тот отвечает отказом. Подозрения побуждают Игната воспрепятствовать тому, что задумал Сыч.