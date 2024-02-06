Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Сергий против нечисти"?

Сколько серий в сериале "Сергий против нечисти"?

Олег Скрынько 6 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

В сериале "Сергий против нечисти" на 2024 год 3 сезон (последний еще не завершен).
В каждом сезоне сериала по 3 серии. Хронометраж каждого эпизона "Сергий против нечести" - 45 минут.
В третьем сезоне "Сергий против нечисти" капитан полиции Кракин оказывается в мире нечисти, а Сергий, Катя и Тетушка побеждают Вия. Но внезапно выясняется, что один из них стал самым опасным чудовищем. С начала начинается игра, в которой каждый подозревает себя. Когда Катя попадает в беду, Сергий заключает сделку с Бабой Ягой, чтобы спасти ее.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Сергий против нечисти
Сергий против нечисти мистика, детектив, комедия
2021, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
«Леденящий душу шедевр»: новый мини-сериал от Netflix заставляет забыть о времени — неудивительно, ведь у него 100% на RT
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
Фильм, который Тарантино боготворит, получит сиквел — и дата релиза уже известна: в каст взяли звезду «Аноры»
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
«Элементарно, Ватсон!»: эту фразу Шерлока слышали многие, а откуда она взялась? Удивитесь, но Дойл такого никогда не писал
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше