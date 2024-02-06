Сколько серий в сериале "Сергий против нечисти"?

В сериале "Сергий против нечисти" на 2024 год 3 сезон (последний еще не завершен).
В каждом сезоне сериала по 3 серии. Хронометраж каждого эпизона "Сергий против нечести" - 45 минут.
В третьем сезоне "Сергий против нечисти" капитан полиции Кракин оказывается в мире нечисти, а Сергий, Катя и Тетушка побеждают Вия. Но внезапно выясняется, что один из них стал самым опасным чудовищем. С начала начинается игра, в которой каждый подозревает себя. Когда Катя попадает в беду, Сергий заключает сделку с Бабой Ягой, чтобы спасти ее.
Авторизация по e-mail