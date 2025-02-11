Меню
Сколько серий в сериале "Порт"?

Олег Скрынько 11 февраля 2025 Дата обновления: 11 февраля 2025
Наш ответ:

«Порт» - сериал канала НТВ, который на данный момент включает один сезон, состоящий из 12 эпизодов.

Кратко напомним о том, что происходит в телесериале. Боевой офицер Михаил Самойлов теряет своего товарища Игоря Макарова во время ожесточенного обстрела в Сирии. Чувствуя вину за его смерть, Михаил возвращается в родной Янтарск — небольшой портовый город, чтобы поддержать вдову друга. Но он даже не подозревает, что Игорь вовсе не погиб и спустя несколько лет вернется совсем другим человеком. Тем временем Янтарск превращается в арену беспощадной борьбы, а череда преступлений неизменно ведет к могущественному владельцу порта Куприянову. Однако действительно ли он главный враг Самойлова? Или в тени скрывается противник куда более опасный?

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Порт
Порт детектив, драма
2022, Россия
0.0
