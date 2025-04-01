Сколько серий в сериале «Ланцет»?

Наш ответ:

«Ланцет» — российский сериал на медицинскую тематику, в котором мелодрама сочетается с детективом. Премьера состоялась на Первом канале 28 января 2019 года. Первый и единственный сезон состоит из шестнадцати эпизодов. Продолжительность каждого — 50 минут. Ныне сериал доступен для просмотра во многих онлайн-кинотеатрах, среди которых Okko, «Кинопоиск», «Иви», START, PREMIER, KION, «Кино1ТВ» и другие.



Главный герой — хирург Илья Ладынин, которого еще в студенческие времена прозвали Ланцетом. Ладынин переживает тяжелые времена. После внезапной смерти жены сын переехал жить к бабушке, обвинив отца в смерти матери. Единственной опорой для Ладынина остается работа, но и тут случается беда — у протагониста начинается тремор, из-за чего он теряет возможность проводить операции. Ладынин готов уволиться, когда ему предлагают стать главой больничного подразделения, которое занимается расследованием разных подозрительных случаев. Ладынин соглашается, поскольку стремиться выяснить, что же на самом деле привело к смерти жены.