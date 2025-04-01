Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале «Ланцет»?

Сколько серий в сериале «Ланцет»?

Олег Скрынько 1 апреля 2025 Дата обновления: 1 апреля 2025
Наш ответ:

«Ланцет» — российский сериал на медицинскую тематику, в котором мелодрама сочетается с детективом. Премьера состоялась на Первом канале 28 января 2019 года. Первый и единственный сезон состоит из шестнадцати эпизодов. Продолжительность каждого — 50 минут. Ныне сериал доступен для просмотра во многих онлайн-кинотеатрах, среди которых Okko, «Кинопоиск», «Иви», START, PREMIER, KION, «Кино1ТВ» и другие.

Главный герой — хирург Илья Ладынин, которого еще в студенческие времена прозвали Ланцетом. Ладынин переживает тяжелые времена. После внезапной смерти жены сын переехал жить к бабушке, обвинив отца в смерти матери. Единственной опорой для Ладынина остается работа, но и тут случается беда — у протагониста начинается тремор, из-за чего он теряет возможность проводить операции. Ладынин готов уволиться, когда ему предлагают стать главой больничного подразделения, которое занимается расследованием разных подозрительных случаев. Ладынин соглашается, поскольку стремиться выяснить, что же на самом деле привело к смерти жены.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ланцет
Ланцет драма, мистика
2019, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать)
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
Фильм, который Тарантино боготворит, получит сиквел — и дата релиза уже известна: в каст взяли звезду «Аноры»
«Элементарно, Ватсон!»: эту фразу Шерлока слышали многие, а откуда она взялась? Удивитесь, но Дойл такого никогда не писал
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
«Леденящий душу шедевр»: новый мини-сериал от Netflix заставляет забыть о времени — неудивительно, ведь у него 100% на RT
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше