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Сколько серий в сериале "Когда горит огонь"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 26 мая 2026 Дата обновления ответа: 26 мая 2026

«Когда горит огонь» — детективная мелодрама отечественного производства, вышедшая в 2026 году на стриминге «Смотрим» и канале «Россия-1».

Точное количество эпизодов

В сериале «Когда горит огонь» 8 серий, вышедших в рамках первого сезона. Их онлайн-релиз состоялся 18 мая 2026 года.

О чем сериал:

Спокойную жизнь в глухой деревне нарушает шокирующее происшествие: местный житель Василий берёт с собой на рыбалку двенадцатилетнюю дочку Дашу — и вскоре его тело находят на берегу. Рядом лежит девочка с ушибленной головой, а возле неё — ружьё. Все улики говорят, что Даша по неосторожности застрелила отца. Но сельский фельдшер Лера отказывается в это верить. Она не только берётся выходить ребёнка, но и вместе с местным участковым Михаилом начинает собственное расследование, чтобы оградить девочку от ложного обвинения.

Параллельно развивается и личная драма: в Леру влюбляется хирург райбольницы Никита. Сама же Лера когда-то была талантливым ординатором в столичной клинике, но после тяжёлой трагедии сбежала от прошлого и устроилась на непрестижную работу в глуши. Леча деревенских жителей и понемногу узнавая их тайны, героиня понимает: у каждого соседа Василия могла быть причина желать ему смерти.

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Когда горит огонь
Когда горит огонь детектив, мелодрама
2026, Россия
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