Сколько серий в сериале «Как Деревянко Ломоносова играл»?

В сериале «Как Деревянко Ломоносова играл» 1 сезон, состоящий из 13 серий. Это российская многосерийная комедия от режиссера Раили Каримовой, вышедший на телеканале СТС в 2024 году. В главной роли — Павел Деревянко, играющий самого себя.
Сюжет сериала сосредоточен на известном актере, который получает предложение сняться в сериале о легендарном Михаиле Ломоносове. Приглашение от успешного режиссера Клима Шипенко, известного благодаря космическому блокбастеру «Вызов», становится поворотным моментом для Деревянко. Чтобы максимально погрузиться в роль, он отправляется на родину ученого в маленький городок под названием Холмогоры. Герой останавливается в доме местных жителей — семьи Беловых. Появление знаменитого актера серьезно меняет жизнь в этом уютном местечке.
