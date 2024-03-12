Меню
Сколько серий в сериале «Как Деревянко Ломоносова играл»?

Сколько серий в сериале «Как Деревянко Ломоносова играл»?

Олег Скрынько 12 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

В сериале «Как Деревянко Ломоносова играл» 1 сезон, состоящий из 13 серий. Это российская многосерийная комедия от режиссера Раили Каримовой, вышедший на телеканале СТС в 2024 году. В главной роли — Павел Деревянко, играющий самого себя.

Сюжет сериала сосредоточен на известном актере, который получает предложение сняться в сериале о легендарном Михаиле Ломоносове. Приглашение от успешного режиссера Клима Шипенко, известного благодаря космическому блокбастеру «Вызов», становится поворотным моментом для Деревянко. Чтобы максимально погрузиться в роль, он отправляется на родину ученого в маленький городок под названием Холмогоры. Герой останавливается в доме местных жителей — семьи Беловых. Появление знаменитого актера серьезно меняет жизнь в этом уютном местечке.

Как Деревянко Ломоносова играл
