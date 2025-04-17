Сколько серий в сериале «Кадетство»?

Наш ответ:

«Кадетство» — российский сериал о взрослении, выходивший на телеканале СТС в 2006–2007 годах. Ныне шоу доступно для просмотра на сайте ctc.ru, в VK Видео, а также в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и Wink. Сериал состоит из трех сезонов. Первый включает 40 эпизодов, второй — 50, а третий — 70. Общее количество серий — 160. Продолжительность каждой — около 44 минут. В 200–2010 годах «Кадетство» получило продолжение в виде сериала «Кремлевские курсанты». Этот проект продлился два сезона. Каждый насчитывает по 80 серий.



«Кадетство» повествует об учащихся Суворовского училища. Юные герои адаптируются к суровым военным порядкам, учатся и готовятся к экзаменам, переживают первую любовь, узнают цену дружбе, а также разбираются в своих отношениях с родителями.