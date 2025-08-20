Наш ответ:

«Хутор» — комедия отечественного производства, ставшая хитом летнего сезона в 2025 году.

Синопсис гласит:

Артем, аферист с долгом в два миллиона, решает скрыться, выдав себя за потерявшего память «маугли» и рассчитывая получить новую личность. Но вместо спасения он попадает в замкнутую общину под названием Хутор, где живут по строгим правилам без современных благ. Ее глава Батя видит в Артеме пропавшего сына, и жизнь авантюриста начинает складываться совсем не по плану.

Сколько серий в сериале «Хутор»

Первый сезон сериала «Хутор» начал выходить 10 июля 2025, тогда как выход последнего эпизода запланирован на 28 августа 2025. В общей сложности зрители увидят 17 эпизодов.

Кто создал сериал

Режиссером проекта стал Илья Силаев, известный по комедийным сериалам «ИП Пирогова», «Миша портит все», «Куплю актрису», а также роуд-муви «Сестры». Постановщик тщательно выстраивает рабочий процесс, добиваясь сплоченности команды и полного взаимопонимания на площадке. За неделю до съемок группа собиралась для просмотра референсов и командных игр, чтобы настроиться и работать максимально слаженно. Зрители высоко оценили его подход — рейтинги «Хутора» остаются высокими.

