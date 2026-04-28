Сколько серий в сериале «Грачи»?

«Грачи» — российский сериал, в котором сочетаются детектив, история и боевик. Премьера шоу состоялась 2 апреля 2026 года в онлайн-кинотеатре Wink.
Проект насчитывает один сезон, в который входят восемь эпизодов продолжительностью по 48 минут каждый.
В 1947 году капитан милиции Александр Ратников занимается расследованием серии убийств в Ленинграде. Его след ведет к технологу местного рыбзавода Павлу Ведерникову. Однако вскоре выясняется, что на самом деле Ведерников — это экс-заместитель начальника нацистского концлагеря для детей «Грачи» по имени Гюнтер Зейлер. Маскируясь под советского гражданина, Зейлер охотится за коллекцией произведений искусства, которая принадлежала его семье и исчезла во время войны. Ратников решает поймать Зейлера любой ценой, ведь он — единственная ниточка, которая может привести к раскрытию судьбы его дочери, которая пропала во время войны.
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